Parlamentul European a cerut să se renunțe la importul de uraniu din Rusia

Infotag, 6 februarie 2023 12:00

Parlamentul European a cerut să se renunțe la importul de uraniu din Rusia

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