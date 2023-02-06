Parlamentul European a cerut să se renunțe la importul de uraniu din Rusia
Infotag, 6 februarie 2023 12:00
Parlamentul European a cerut să se renunțe la importul de uraniu din Rusia
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