Prim-ministrul care i-a smuls lui Putin promisiunea că nu-l va omorî pe președintele Ucrainei. „N-o să-l ucid pe Zelenski”

Şeful biroului lui Volodimir Zelenski, Andrii Yermak, a declarat că Ucraina a primit înapoi 116 soldaţi ca parte a unui schimb de prizonieri de război, conform The Guardian, transmite News.ro. Another big POWs swap. We managed to get back 116 of our people. Those are the defenders of Mariupol, Kherson partisans, snipers from Bakhmut vicinities, and other heroes of ours. pic.twitter.com/DQFtjPC4E6 — Andriy Yermak (@AndriyYermak) February 4, 2023 Yermak a postat un videoclip cu soldaţi într-un aut...