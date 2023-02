Tricouri cu inscripția JOS și hashtag-ul #maikajos au apărut în diferite părți ale orașului Basarabeasca

18:50

Ion Ceban a convins Premier Energy sa reconecteze „Apă Canal" la energia electrică. Anunțul a fost făcut de edil. "După discuțiile din această seară cu conducerea Premier Energy am ajuns la înțelegerea că „Apă Canal" la această oră este reconectată la energia electrică. Împreună cu colegii mei după mai multe ședințe lungi am identificat o […]