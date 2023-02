Două luni de la dispariția Mădălinei Cojocari: Poliția a găsit o fotografie cu fata

13:20

Partidul Schimbării ar putea colabora cu Partidul Nostru. Cel puțin asta susține primarul municipiului Bălți, Nicolae Grigorișin, după ce și-a anunță candidatura pentru următoarele alegeri locale. Edilul a menționat că va face acest lucră dacă „va fi în folosul bălțenilor”. Întrebat dacă va colabora cu Partidul Nostru, primarul de Bălți a răspuns evaziv. „Noi nu […] The post Partidul Schimbării va colabora cu Partidul Nostru? Grigorișin: „Noi nu am trădat pe nimeni” appeared first on NewsMaker.