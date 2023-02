VIDEO Două avalanșe mari în Făgăraş. Valul de zăpadă a lovit o cabană şi a acoperit maşinile din parcare

11:50

La aproximativ un an de la invadarea Ucrainei, Vladimir Putin continuă să ocupe locul întâi în clasamentul liderilor politici mondiali. Potrivit unui sondaj efectuat de WatchDog.md, 19,8% dintre respondenți au răspuns că au „foarte multă încredere" și 18,2 „oarecare încredere" în aceasta. Totodată, liderul de la Kremlin s-a clasat pe locul trei în topul neîncrederii din […]