FOTO! Dragostea de tată exprimată în imagini! Fotografii care au topit Internetul

15:00

Dan Swygart (din Wales) are 26 de ani, este blogger de călătorii și formează un cuplu alături de Shauna Rae Lesick, starul seriei TLC „I Am Shauna Rae”. Shauna are ... Post-ul Blogger: ,,Iubita mea are 23 de ani, dar arată ca un copil și toată lumea ne critică” apare prima dată în Unica.md.