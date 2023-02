PAS a discutat despre candidatul lor la funcția de primar al Chișinăului. Ce spune partidul în urma întrunirii 

11:10

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova, în Legislativ ar accede trei partide. Este vorba despre Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Blocul Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) și Partidul „ȘOR”. Cel puțin acest lucru reiese dintr-un sondaj realizat de WatchDog.md. Potrivit datelor sondajului, 23,4% ar vota pentru PAS, 22 % ar vota […] The post Dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, MAN-ul lui Ion Ceban nu ar accede în parlament. Sondaj appeared first on NewsMaker.