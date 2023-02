Promo-LEX îl îndeamnă pe Grosu să asigure ordinea la Parlament. Asociația amintește de momentul discursului Nataliei Gavrilița 

10:50

La un eventual referendum cu privire la unirea Republicii Moldova cu România, 36,2% din moldoveni ar vota în favoarea unirii, iar 52,2% ar vota împotrivă. Cel puțin acest lucru reiese dintr-un sondaj realizat de WatchDog.md. Astfel, la un eventual referendum cu privire la unirea Republicii Moldova cu România, 36,2% ar vota pentru unirea cu România, […] The post Sunt gata moldovenii de unirea cu România? Câte persoane ar vota „pentru”, în cazul unui referendum appeared first on NewsMaker.