Gavrilița pleacă la Bruxelles. Soluționarea conflictului transnistrean – un subiect din agendă

10:30

Ion Ceban, Maia Sandu, Igor Dodon, Vladimir Voronin și Ilan Șor sunt politicienii care se bucură de cea mai mare încredere în rândul moldovenilor. Cel puțin asta arată datele sondajului prezentat pe 3 februarie de comunitatea WatchDog.MD. Totuși, nivelul de încredere în aceste personalități diferă în funcție de felul cum este adresată întrebarea: într-un clasament […] The post Ion Ceban, politicianul în care moldovenii au cea mai mare încredere? Sondaj WatchDog appeared first on NewsMaker.