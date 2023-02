Ion Ceban, la Forumul Educațional Municipal: Am investit milioane de lei în infrastructura sistemului de educație

11:40

Atitudinea guvernării PAS în cazul situației critice de la "Apă-Canal Chișinău" este una ipocrită și criminală. De această părere este primarul general Ion Ceban. Potrivit acestuia, scopul partidului de la putere este să falimenteze această întreprindere strategică, să o ia sub control de stat, după care să o ofere unui agent privat, așa cum s-a [...]