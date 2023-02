Petru Frunze: La capitolul reformarea justiției nu sunt viziuni diferite în partid

16:20

Fostul premier Vlad Filat spune că a fost asasinat politic și, ca rezultat, condamnat sub aspect juridic în cadrul unei înțelegeri ticăloase. Potrivit lui, ceea ce s-a întâmplat în Parlament pe 15 octombrie 2015 este evident un complot efectiv cu încălcarea legislației, iar acest lucru nu-l înțelege doar cel care...