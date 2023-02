Serebrian a vorbit cu ambasadorul SUA despre legea privind separatismul și interacțiunea Chișinăului cu Tiraspolul

20:30

Un fost ofițer militar rus a făcut acuzații privind interogatoriile brutale, în care bărbații ucraineni au fost împușcați și amenințați cu violul, transmite G4media. Konstantin Yefremov, cel mai înalt ofițer care a vorbit deschis, a declarat pentru BBC, într-un interviu exclusiv, că Rusia îl vede acum ca pe un trădător și dezertor. La un loc din […] The post Un ofițer al armatei ruse recunoaște: „Trupele noastre au torturat ucraineni” appeared first on NewsMaker.