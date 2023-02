Agenții economici din Nisporeni, prezenți la expoziția „Fabricat în Moldova”

13:20

În luna februarie, Moldovagaz va procura gazul rusesc la preț de 1054 de dolari pentru o mie de metri cubi, transmite IPN. Președintele companiei, Vadim Ceban, precizează că volumul procurat de la „Gazprom” va fi furnizat în întregime regiunii transnistrene, inclusiv pentru producerea energiei electrice pentru malul drept al Nistrului.... The post În februarie gazul rusesc va fi procurat la preț de 1054 de dolari appeared first on Portal de știri.