(video) Crețu răspunde haterilor: Nu o urăsc pe Vander. Ironizez situația, nu-i fac nimic rău. Și urmăritori i-am adus

Actorul Emilian Crețu răspunde oamenilor care îl critică pentru parodiile despre Tany Vander și praful magic. Acesta spune că doar ironizează o situație și „că nu o urăște pe Tany sub nicio formă”. „Tare sper că ea are inteligența și înțelege ce se întâmplă. Nu-i fac nimic rău, i-am adus trafic de 8 mii de urmăritori. Niciodată în viață nu mi-am permis să fac o femeie proastă, tâmpită de cap, ironizez o situație pe care ea o face, care mie mi se pare anormală, absurdă. Dar e părerea mea! Nu o urăsc sub nicio formă”, a spus Crețu la O seară Perfectă de la Pro TV.

