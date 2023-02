Reacția Tiraspolului la decizia Parlamentului de a vota legea care prevede pedepse pentru separatism

18:40

Comisia pentru Situații Excepționale a aprobat raportul cu privire la necesitatea de a prelungi starea de urgență cu 60 de zile, începând cu data de 4 februarie. O hotărâre în acest a fost aprobată marți de CSE, transmite IPN. Ministerul Afacerilor Interne urmează să pregătească și să prezinte Guvernului un proiect de hotărâre care, după ...