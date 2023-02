Omor crunt la beție – Ce au făcut câteva pahare în plus

15:40

Aproximativ 10 mii de companii din Moldova, care au contracte cu furnizorul de gaze naturale, vor primi compensații la gaz. Decizia a fost luată azi, la Comisia Situații Excepționale, anunță ministrul Economiei, Dumitru Alaiba. „Se compensează 12 lei din fiecare metru cub consumat de antreprenori până în 500 de metri cubi și în afară de asta, acele industrii care ...