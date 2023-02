Nagacevschi: Într-un proces de corupție sunt implicați avocatul, procurorul și, uneori, judecătorul. Dragalin a pierdut din schemă două dintre părți

11:00

Auditul datoriilor, prevăzut de protocolul la contractul semnat de Guvernul Republicii Moldova cu Gazprom este pe ultima sută de metri. „În curând trebuie să apară primul raport”, anunță responsabili din Guvern și de la MoldovaGaz. Între timp, malul drept al Nistrului consumă gaze din rezerve făcute în toamnă, ce ajung la un preț mediu de peste 1000 de dolari per mia de metri cubi, iar volumele contractate de la Gazprom, care vor costa în februarie 1054 dolari pentru o mie de metri cubi, sunt direcționate în totalitate malului stâng, unde sunt folosite, inclusiv, pentru producerea de energie electrică. Ce prognoze are MoldovaGaz pentru acest an și cu ce tarif vom ieși din această iarnă, aflați din declarațiile președintelui MoldovaGaz, Vadim ceban, oferite într-UNInterviu pentru UNIMEDIA.