Kremlinul dă de înțeles în mod direct, prin ministrul său de Externe, că nu respectă suveranitatea noastră de a decide asupra vectorului de dezvoltare (Revista Presei)

În Ziarul National, comentatorul politic Nicolae Negru scrie despre noile amenințări „cinice” ale Moscovei la adresa R. Moldova: „E o confirmare în plus că Rusia a devenit un pericol extraordinar, urgent pentru pacea și prosperitatea vecinilor săi, ale Europei întregi”, titrează publicația. Ultima declarație a ministrului rus de Externe de la Moscova, Serghei Lavrov, la adresa R. Moldova, despre care a spus că poate deveni „următoarea Ucraină”, este una în stilul „cinic, nerușinat, mincinos” al „diplomației” ruse și în siajul campaniei propagandistice de tipul: „Noi nu am atacat Ucraina”, „Noi luptăm cu NATO, nu cu Ucraina”, consideră editorialistul Ziarului NAȚIONAL, Nicolae Negru. „Lupul rus a ochit o altă victimă și se plânge că aceasta „îi tulbură apa”. Potrivit analistului politic, atunci când Lavrov vorbește despre formatul 5+2, „uită” să menționeze Ucraina, dar continuă să vorbească despre trupele ruse aflate ilegal pe teritoriul nostru ca despre „pacificatori”. E o nouă demonstrație de forță, de agresiune feroce, de sminteală, care nu mai miră pe nimeni, e o confirmare în plus, dacă mai era nevoie, că Rusia a devenit un pericol extraordinar, urgent pentru pacea și prosperitatea vecinilor săi, ale Europei întregi”, a explicat Nicolae Negru.

