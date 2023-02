Liderii europeni se întrunesc astăzi într-o ședință extraordinară la Kiev – Ucraina ar putea adera la UE într-un timp record

15:10

Regele Charles al III-lea ar putea deveni primul monarh din istoria Regatului Unit al Marii Britanii care ar putea încălca o regulă sacră de la încoronarea sa ca suveran. Încoronarea lui Charles al III-lea va avea loc pe 6 mai 2023. Contrar tradiției, regele Charles al III-lea ar urma să fie miruit public la încoronarea ... Regele Charles ar putea fi primul monarh britanic care nu respectă tradiția. Regula sacră de la încoronare peste care va sări