Popescu comentează declarațiile lui Lavrov: Cetățenii țării își doresc pace, prosperitate și aderarea la UE

Unele antidepresive prescrise în mod obişnuit pot creşte rezistenţa bacteriilor la antibiotice, conform rezultatelor unui studiu condus de Universitatea din Queensland (UQ), transmite agerpres.ro.Publicat în jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences la data de 23 ianuarie, studiul a analizat consecinţele expunerii bacteriei Escherichia coli (E. coli) la cinci antidepresive presc