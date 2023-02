Autoritățile administrației publice locale vor putea crea asociații de dezvoltare intercomunitară în vederea realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes local sau regional

11:00

Stimați colegi,Stimați angajați ai Parlamentului,Dragi cetățeni,Bine v-am găsit la prima ședință din sesiunea ordinară de primăvară 2023 a Parlamentului. Așa cum am declarat și la ultima ședință din 2022, pentru acest an îmi doresc să ne unim eforturile să facem viața cetățenilor mai bună. Având un război la hotar care durează de aproape un an, păstrarea păcii și siguranța cetățenilor rămâne a fi una din prioritățile noastre de bază,