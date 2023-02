Dinu Plîngău: Ne aflăm în pragul unui colaps al sistemului judiciar, reforma e superficială, iar baronii din sistem controlează totul

11:10

Dorin Damir, finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, a fost achitat în dosarul de șantaj și amestec în înfăptuirea justiției, în privința conducătorului unei agenții imobiliare. Decizia a fost luată de Judecătoria Buiucani, Chișinău. „Instanța apreciază că faptele imputate inculpatului Dorin Damir nu întrunesc elementele infrcațiunii prevăzută de art. 189 alin.(1) Cod penal – ... FLASH// Finul de cununie al lui Plahotniuc, Dorin Damir, scapă basma curată într-un dosar de șantaj The post FLASH// Finul de cununie al lui Plahotniuc, Dorin Damir, scapă basma curată într-un dosar de șantaj appeared first on Politik.