Reprezentantul Chișinăului în Secretariatul Adunării Interparlamentare a CSI, Ion Lipciu, a fost rechemat

Rămânem fără sport! Fotbalul nostru ar putea dispărea, ca și cel rusesc, de pe arena internațională. Se întâmplă după intrarea în vigoare a așa-zisei ”Lege Alaiba”, din 1 ianuarie 2022. Jurnalistul Pavel Păduraru de la jurnal.md a citit cu atenție această lege, a pornit investigațiile și a aflat ce am avut și ce am pierdut într-un singur an.