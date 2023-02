Lavrov: Republica Moldova refuză negocierile privind Transnistria. Reacția Chișinăului

16:10

Sa cultivi singura, la tine in bucatarie, sau in balcon, cateva din plantele aromatice pe care le folosesti la mancare este cea mai buna cale prin care poti imbina utilul cu placutul. Este o indeletnicire relaxanta, de care te poti bucura cu o investitie minima. In plus, le ai la indemana, oricand ai nevoie, proaspete si adevarate.