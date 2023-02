SCANDAL// Ion Ceban riscă dosar penal. Deputat PAS: FSB se mândrește cu primarul Capitalei

10:30

Directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), Nicolae Jelamschi, împreună cu specialiști din cadrul instituției participă la cea de-a șasea întâlnire a partenerilor CDC și PIVI privind dezvoltarea programului de vaccinare antigripală, care are loc în orașul Vientiane, Laos. Evenimentul este organizat de Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), the Task Force for Global […]