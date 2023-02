Prelungirea stării de urgență în R. Moldova se discută în Parlament. Gavrilița, întâlnită cu pancartele opoziției și susținută, la tribună, de deputații PAS

16:50

Salariul mediu în IT, în 2022, estimativ a ajuns la 2.000 de dolari pe lună, cea ce este de 3,2 ori mai mult decât acum 10 ani, când salariul mediu în IT era de 622 de dolari lunar. Expertul economic Veaceslav Ioniță, remarcă că salariul în sectorul IT în ultimii 10 ani a crescut mult mai rapid decât în restul sectoarelor economiei. Astfel în aceeași perioadă salariul mediu pe economie a înregistrat o creștere de 2,2 ori de la 292 de dolari pe lună în 2013 până la 650 de dolari lunar în 2022.