A bătut patru persoane pentru că vorbeau altă limbă, iar ulterior a săvârșit un omor. Câți ani de închisoare a primit un tânăr din capitală?

13:40

Ion Muntean este noul director al Agenției pentru Eficiența Energetică (AEE). Anunțul a fost făcut de către ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Andrei Spînu. Vicepremierul a precizat că noul șef AEE a fost prezentat colegilor, pe 1 februarie, de către secretarul de Stat, în domeniul energeticii, Constantin Borosan. „Îi urez succes domnului Muntean în […] The post Ion Munteanu este noul șef al Agenției pentru Eficiența Energetică. Unde a activat anterior expertul în energie? appeared first on NewsMaker.