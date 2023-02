Polițiștii au verificat starea tehnică a autobuzelor, troleibuzelor și taxiurilor înainte de plecarea pe rută, dar și în traficul rutier

09:10

În 2023 Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va începe investițiile în zootehnie pentru a reanima acest sector. Asigurările sunt date de ministrul Vladimir Bolea, potrivit căruia în acest an, printr-un împrumut de la Banca Mondială, vor fi modernizate fermele de bovine. Ministrul spune că este imperios necesar ca Republica Moldova să producă măcar parțial cantitățile de ... Vladimir Bolea: Până în 2025 vom avea 20 de mii de vaci