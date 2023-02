Moldova - aleasa drept „tara anului” de The Economist in 2021, pentru ca isi imbunatatise cel mai mult imaginea, in acest an - ocupa in clasamentul democratiilor locul 69

Moldova - aleasa drept „tara anului” de The Economist in 2021, pentru ca isi imbunatatise cel mai mult imaginea, in acest an - ocupa in clasamentul democratiilor locul 69

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md