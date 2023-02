Numărul persoanelor care se asigură în mod individual, în creștere

13:40

Salariul mediu în IT în 2022 a ajuns la aproximativ 2000 de dolari lunar, ceea ce este de 3,2 ori mai mult decât acum zece ani, când acesta era de 622 de dolari. Potrivit expertului în economi, Veaceslav Ioniță salariul în sectorul IT, în ultimii zece ani a crescut mult mai rapid decât în restul […]