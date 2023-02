Zelenski a demis șefii unei instituții importante – Sunt acuzați de o fraudă de milioane de dolari

08:40

Exerciții militare de simulare concentrate pe amenințările nucleare vor fi desfășurate de Statele Unite şi Coreea de Sud. Anunțul a fost făcut marți de secretarul american al Apărării, Lloyd Austin. Cele două ţări vor efectua „exerciţii bazate pe scenarii din ce în ce mai complexe privind ameninţările nucleare la adresa peninsulei", a scris Lloyd Austin