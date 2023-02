Horoscop 2 februarie 2023 – Cine își relansează cariera și prinde un job mai bine plătit

21:10

Discuțiile cu Kievul sau cu „păpușarii” săi nu au niciun rost după ce SUA şi partenerii lor au decis să livreze tancuri şi vehicule blindate Ucrainei. Declarația aparține lui Serghei Riabkov (foto), ministru adjunct de Externe al Rusiei și a fost făcut luni. „Suntem pregătiți să studiem orice inițiative serioase pentru rezolvarea crizei în Ucraina, dar până ... Oficial rus: „Discuțiile cu Kievul și cu cei care trag sforile în spate nu mai au niciun rost. NATO are o persistență maniacală!” The post Oficial rus: „Discuțiile cu Kievul și cu cei care trag sforile în spate nu mai au niciun rost. NATO are o persistență maniacală!” appeared first on Politik.