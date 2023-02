Autoritățile române explică cum vor elibera moldovenilor cartea de identitate românească

09:00

Cetățenii moldoveni stabiliți în România, Austria, Suedia și Ungaria vor putea comanda pașapoartele prin intermediul misiunilor diplomatice din aceste țări, urmând ca documentele să... The post Livrarea la domiciliu a pașapoartelor devine posibilă pentru cetățenii moldoveni stabiliți în 4 state appeared first on Expresul.