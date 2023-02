Horoscop – Berbecii – e momentul să vă relansați

05:30

Reţele de socializare afectează grav creierul copiilor, care ar putea deveni dependenți de „like-uri", relevă un studiu realizat la Universitatea din Carolina de Nord. Studiul sugerează că comportamentele legate de social media la începutul adolescenței pot fi asociate cu modificări în dezvoltarea neuronală a adolescenților. Reţelele de socializare ar putea reprograma creierul copiilor și să-i […]