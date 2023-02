Groza, despre scandalul concursului PCCOCS: Am nimerit între focurile grupurilor de interese din acest sector

15:40

Salariul mediu în IT depășește 2000 de dolari lunar și înregistrează o creștere mult mai rapidă decât restul sectoarelor Salariul mediu în IT în Republica Moldova a ajuns la 2000 de dolari lunar, cea ce este de 3,2 ori mai mult decât acum 10 ani. De remarcat că salariul în sectorul IT în ultimii 10 ani a crescut mult mai rapid decât în restul sectoarelor economiei, notează expertul economic Veaceslav Ioniță, într-o analiză a sa. Or, dacă în 2013, un angajat din sectorul IT avea un salariu mediu...