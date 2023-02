De ziua alesului local nu e loc de bucurie – Ce doleanțe au transmis primarii Guvernului

20:50

Preşedintele Volodimir Zelenski s-a declarat încrezător că ţara sa poate învinge Rusia în acest an, în pofida dificultăţilor actuale ale Ucrainei pe frontul de luptă, informează dpa, preluat de Agerpres. „2023 trebuie şi va fi cu siguranţă anul victoriei noastre”, a scris preşedintele Zelenski într-un mesaj pe Telegram. În acelaşi timp, în discursul său video ... Se încheie războiul? Zelenski: 2023 va fi anul victoriei Ucrainei! The post Se încheie războiul? Zelenski: 2023 va fi anul victoriei Ucrainei! appeared first on Politik.