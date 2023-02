R. Moldova va fi sprijinită în promovarea culturii și turismului

19:30

Primarul municipiului Bălți deține trei cetățenii: cea a Rusiei, a Ucrainei și a R. Moldova. Informația a fost confirmată chiar de Nicolai Grigorișin. Edilul însă a infirmat zvonurile precum că ar fi încercat să renunțe la cetățenia moldovenească. Totodată, într-o discuție telefonică cu reporterul NordNews, primarul a spus pentru care stat este gata să lupte. „Am cetățenia ucraineană, pașaport ucrainean. Am cetățenie rusească, dar nu și pașaport. O am pentru că am îndeplinit serviciul militar în...