Rusia pregătește un nou asalt asupra Ucrainei? Oficial ucrainean: „Principalele bătălii vor fi anul acesta”

Prima porțiune din drumul de ocolire a municipiului Chișinău a fost deschisă, pe 31 ianuarie, pentru circulație. Sectorul are o lungime de 6,6 km, patru benzi de circulație, două intersecții cu sens giratoriu și circa 90 de indicatoare rutiere instalate, fiind reabilitat cu suportul Băncii Europene de Investiții. Totodată, au fost restabilite cinci podețe existente […]