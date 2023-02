Autorizația pentru Uzina Metalurgică de la Râbnița, prelungită până pe 28 februarie

17:30

Salariul mediu în IT a depășit 2000 de dolari lunar și înregistrează o creștere mult mai rapidă decât în restul sectoarelor economice. Salariul mediu în IT în 2022 estimativ a ajuns la 2000 USD/lunar, cea ce este de 3,2 ori mai mult decât acum 10 ani, când salariul mediu era de 622 USD/lunar. Expertul economic Veaceslav […] Articolul Expert: Salariul mediu în IT a depășit 2000 de dolari lunar și înregistrează o creștere rapidă apare prima dată în Vocea Basarabiei.