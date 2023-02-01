(VIDEO) STAREA DE URGENŢĂ ÎN MOLDOVA VA FI PRELUNGITĂ PENTRU ÎNCĂ 60 DE ZILE

Infotag, 1 februarie 2023 18:00

(VIDEO) STAREA DE URGENŢĂ ÎN MOLDOVA VA FI PRELUNGITĂ PENTRU ÎNCĂ 60 DE ZILE

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