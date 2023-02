Afecțiunile care grăbesc apariția unei sarcini extrauterine. Ce spune specialistul

16:30

Vladislav Grădinari, originar din Republica Moldova, are doar 14 ani, dar a făcut o mare impresie la snookerul Shoot Out în primul său eveniment profesionist. El a devenit cel tânăr jucător de snooker care a câștigat un meci televizat în cadrul unui eveniment de clasament, scrie cotidianul.md. La doar 14 ani, Vladislav Grădinari a câștigat o victorie la debutul său la Snooker Shoot Out, învingând-o în primul tur pe tripla campioană mondială feminină Ng On Yee, originară din Hong Kong. El nu a fo...