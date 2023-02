CSE a prelungit autorizația pentru Uzina Metalurgică Moldovenească

12:30

Statul Israel a oferit centrelor perinatale din nouă spitale raionale din Moldova dispozitive medicale moderne pentru acordarea asistenței medicale calitative nou-născuților, transmite IPN. Lotul include opt incubatoare, șase mese de resuscitare și trei mese radiante pentru nou-născuți. Echipamentele medicale au fost distribuite spitalelor raionale din Soroca, Orhei, Ungheni, Căușeni, Edineț,... The post Israel a donat spitalelor din Moldova dispozitive medicale pentru asistarea nou-născuților appeared first on Portal de știri.