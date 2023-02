Afacerea portul din pădure

Giurgiulești – singurul loc din țară cu acces spre Dunăre și, respectiv, la Marea Neagră. Pentru activitatea portuară, fiecare metru pătrat de aici contează. De ani buni, autoritățile vorbesc despre extinderea portului de stat și au elaborat în 2015 și un proiect de Hotărâre de Guvern în acest sens. Fără succes, însă. Mai exact, intenția […] The post Afacerea portul din pădure appeared first on Cu Sens.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Cu Sens