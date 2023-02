Opt ani de închisoare pentru un tânăr din Bălți: A violat două minore

08:40

Will Smith şi Martin Lawrence au anunţat marţi pe reţelele de socializare că se vor reuni într-un al patrulea film al francizei „Bad Boys" , potrivit The Independent și Variety, citat de AlephNews. Studiourile Sony Pictures au confirmat că viitoarea peliculă, care nu are încă un titlu, este în etapa de