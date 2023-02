Donbas este cel mai periculos loc de pe teritoriul Ucrainei, afirmă un fost guvernator

07:40

Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a declarat marți că țara sa este „deja pregătită" să ofere mai multă asistență Rusiei în războiul său împotriva Ucrainei, relatează The Guardian. În timpul unei vizite de stat în Zimbabwe, Lukașenko a subliniat că Rusia nu are nevoie de „niciun ajutor" în acest moment.