Un studiu australian dezvăluie impactul pe termen lung al focurilor de artificii asupra mediului înconjurător

Ediţia din acest an a concursului Eurovision care se va desfăşura la Liverpool va avea sloganul ''United by Music'' ("Uniţi prin muzică"), cu o ilustraţie care prezintă mai multe inimi care bat împreună, relatează BBC pe site-ul său.BBC a declarat că acesta "reflectă originile concursului", care a fost creat iniţial ca un experiment de radiodifuziune pentru a uni Europa.Ediţia din acest an