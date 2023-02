Înainte de vizita lui Putin, rușii „redenumesc” orașul Volgograd în Stalingrad

05:35

Kirilo Budanov, șeful serviciului de informații militare al Ucrainei, este o adevărată țintă în mișcare, generalul ucrainean fiind vizat de mai multe tentative de asasinat în ultimii ani, informează The Washington Post. „În 2019, o bombă a fost plasată sub mașina lui, dar a detonat mai repede. Au fost cel puțin 10 tentative de asasinat […] Articolul The Washington Post: Șeful serviciilor secrete din Ucraina a supraviețuit la cel puțin zece tentative de asasinat apare prima dată în Disinfo.