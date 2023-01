Cazul New York și lipsa zăpezii arată cât de mult s-au scurtat iernile în 120 de ani

​În ianuarie 2016 stratul de zăpadă se apropia de 70 cm la New York și imaginile erau spectaculoase. Anul acesta nu s-a depus strat de zăpadă în celebra metropolă și se vor petrece câteva premiere meteo. Cazul New York arată cât de mult s-au scurtat iernile în ultimul secol, transmite HotNews. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … Articolul Cazul New York și lipsa zăpezii arată cât de mult s-au scurtat iernile în 120 de ani apare prima dată în ZUGO.

