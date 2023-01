(FOTO) A fost deschis pentru circulație primul sector al centurii Chișinăului. La ce etapă sunt celelalte porțiuni?

16:50

În anul 2022 s-au eliberat 3 394 de autorizații de construire, în scădere cu 17,6% față de anul 2021. În aceeași perioadă, numărul autorizațiilor de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale a fost de 2 301, în scădere cu 24%. Numărul autorizațiilor de construire eliberate pentru clădiri nerezidențiale a constituit 1 093, în creștere cu 0,1%. […] The post Mai puține blocuri noi. Cu cât a scăzut numărul autorizațiilor pentru clădirile rezidențiale timp de un an appeared first on NewsMaker.