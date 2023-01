Janis Mazeiks: O treime din exporturile Transnistriei merg spre țările europene, deci este o regiune integrată la UE”

16:00

În următoarele două decenii populația R. Moldova ar putea scădea cu aproape un milion de oameni, și ar putea ajunge la 1,7 milioane de cetățeni. Este prognoza directoarei Institutului Național de Cercetări Economice, Olga Găgăuz, citată de Radio Chișinău. Potrivit expertei, principala cauză este migrația. Rep. Moldova a intrat în faza demografică cunoscută sub denumirea […] The post „Lumea pleacă”. Prognoză: Cu cât s-ar putea reduce populația Moldovei în următorii 20 de ani? appeared first on NewsMaker.